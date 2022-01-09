أمن الجيزة يحبط مخططًا لترويج 32 ألف قرص مخدر بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، محاول ترويج كمية من الأقراص المخدرة بالهرم.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بتخطيط أحد الأشخاص لترويج مواد مخدرة على عملائه.

أعد رجال المباحث بقيادة المقدم هيثم سكر والرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم أكمنة أسفرت عن ضبط المتهم مستقلا سيارة.

عثر بحيازته على 32 ألف قرص مخدر، 1450 أمبولا مخدرا، مبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة تجارته غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.