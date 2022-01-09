إخلاء سبيل شاب في اتهامه بمساومة فتاة لإقامة علاقة جنسية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل شاب بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمساومة فتاة وابتزازها لإقامة علاقة جنسية معه عقب فبركة صور لها.

كانت تلقت طالبة في المرحلة الثانوية بالجيزة تهديدات من شاب اخترق حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" وتمكن من الحصول على صورها الخاصة وأرسل إليها رسائل تهديد طالبا منها إقامة علاقة جنسية معه، حسب أقوال الطالبة في محضر رسمي ونجحت قوات أمن الجيزة في ضبط المتهم.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن والد الطالبة توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغًا بالواقعة بعد أن أخبرته ابنته بتلقيها تهديدات من شاب عبر اتصال هاتفي من رقم محدد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن طريق التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه قام بابتزاز الفتاة.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن والد الطالبة "حبيبة" البالغة من العمر 17 سنة، فوجئ بها تخبره بأنها تلقت رسائل تهديد بالابتزاز من صاحب رقم لا تعرفه وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، بعد أن أرسل لها مجموعة صور مفبركة تمكن من فبركتها بعد الاستيلاء على عدة صور لها من حسابها بموقع "فيس بوك"، وأن الفتاة حضرت بصحبة والدها وحررت محضرًا رسميا بالواقعة.

ووفق تحريات المباحث، حول الواقعة، اعترف المتهم في محضر الشرطة أمام العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم بأنه نجح في الحصول على الصور الخاصة بالفتاة عن طريقها، ودون اختراق حسابها على "فيس بوك" حسبما زعمت، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الابتزاز، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عُثر به على مجموعة من الصور تخص الفتاة.