تفحم سيارة أعلى محور روض الفرج دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في سيارة بمحور روض الفرج بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بعد بوابة محور روض الفرج.

وجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني.

سرعة الوصول أنقذت قائد السيارة من الموت متفحما وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

مسؤولو حي الوارق تنسيقا مع المرور جنبوا حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.