بـ "سلاح ومخدرات".. سقوط عنصر إجرامي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بحوزته سلاح ناري وذخائر، وكمية من المواد المخدرة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية اختباء (عنصر إجرامي "محكوم عليه بالسجن في قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية")، بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بذات الدائرة، وأرشد عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة "بانجو، حشيش"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وكما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .