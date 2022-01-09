شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت منذ قليل حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، بعدما توقفت بسبب حريق جرار القطار رقم 537 المتجة من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بالمنوفية.

يذكر أن حريقا نشب منذ قليل بجرار القطار رقم 537 المتجة من القاهرة إلى طنطا، عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بجرار القطار رقم 537المتجة من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حركة القطارات، خط القاهرة -طنطا ، حريق قطار ،انتظام حركة القطارات.