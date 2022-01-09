شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورش عمل مختبرات منتدى شباب العالم "WYF LABS".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ورش العمل الخاصة بمختبرات منتدى شباب العالم “WYF LABS”، والتي تستهدف تطوير بيئة تدعم العقلية الريادية، وربط الشباب بالتمكين وفرص التواصل، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للشركات الناشئة في مرحلة وضع الفكرة، والمساعدة في توسيع نطاق الشركات الناشئة الحالية من خلال استراتيجيات النمو وفرص تطوير الأعمال، وذلك في إطار سعي منتدى شباب العالم إلى تحقيق ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وركزت ورش العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة في تأهيل وتطوير الأفكار، وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال، وزيادة الابتكار والتنمية. كما استهدفت وضع أجندة تخدم مجال ريادة الأعمال وجذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لخدمة موضوعات ذات اهتمام عالمي، وكذلك إعادة النظر إلى دور الشركات الناشئة أثناء أزمة كورونا "كوفيد – 19".

وفي هذا الإطار، أشارت هنزاده أبو يوسف، استشاري ريادة الأعمال والأفكار المبتكرة، إلى كيفية خلق أفكار إبداعية وجديدة في مجال ريادة الأعمال، وآلية تصميم الأفكار، واختيار وتدريب الفريق المناسب للعمل في المشروعات والشركات الناشئة.

فيما استعرضتا المتحدثتان من ""AUC Venture Lab أحدث نماذج عمل الشركات الناشئة وكيفية تطويرها؛ فبدأت ليديا كاميل حديثها عن تطوير الفكرة حتى تصل إلى شركة ناشئة تعمل على أرض الواقع، وكيفية الابتكار في نماذج العمل وبنائها بشكل فعال، وفي ذات السياق تحدثت ياسمين نجاتي عن طرق التحقق من فعالية نماذج الأعمال ومدى جودتها وصلاحية تطبيقها في سوق العمل.

وشهدت ورش عمل “WYF LABS” حضور وتفاعل عديد من المشاركين من جنسيات مختلفة، والذين شاركوا في أنشطة الورشة ضمن أجواء حماسية وتفاعلية مكنتهم من تطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة.

تعد “WYF Labs” فرصة لرواد الأعمال الشباب، تأسست من خلال توصية في منتدى شباب العالم 2018م، وهي تهدف إلى جمع العقول الشبابية ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.