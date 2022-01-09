شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يناقش مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمتخصصين فى مجال العمل التكنولوجى ورواد المجال على المستويين العلمى والعملي.

وجرى خلال الورشة مُناقشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المُختلفة فى مجالات الحياة اليومية لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وفى مستهل كلمة المتحدثين، أعربت د. يمنى عبد الله، مدرس مساعد بإحدى الجامعات الألمانية والمتخصصة فى مجال تكنولوجيا التصوير الحراري، عن بالغ سعادتها بعودة منتدى شباب العالم إلى الانعقاد بعد ظروف جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على الدول، مُستعرضةً دور التكنولوجيا فى مواجهة التحديات وحل المشكلات فى مختلف أنشطة الحياة اليومية، ومجالات العمل المختلفة مثل مجال الصحة والصناعة والزراعة والأمن وغيرها.

وقدم براين بوسير، رائد أعمال فى مجال إنترنت الأشياء IOT من دولة كينيا، شرحًا حول أهمية تطبيقات التكنولوجيا فى مجال الزراعة، حيث استعرض تجربته فى إنشاء تطبيق لتحسين الإنتاج الزراعى عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لمعرفة خواص التربة، وتحديد الأوقات المناسبة للرى وكمية المياه المطلوبة، وتحديد أنسب أنواع الأسمدة لتحقيق الفاعلية الناجعة لاستخدام الموارد المتاحة، خاصةً مياه الرى مما يحقق تعظيم الإنتاج وجودته.

وأضاف الدكتور عماد نجيب، المتخصص مجال فى تحسين الاستشعار، أن كل التكنولوجيا الآن تعتمد على حجم هائل من سلاسل البيانات، وفى المقابل توجد عدد تحديات أخرى مرتبطة بتضخم البيانات وخصوصيتها وأمنها.

وخلال الورشة شارك الحضور عبر التوزيع إلى مجموعات فى عدد من الأنشطة التفاعلية، التى شملت اختيار تحدى مُحدد يواجه بلدانهم، واقترح أفكار لحلول تكنولوجيا مُبتكرة لمواجهته هذه التحديات، مع وضع خطة للتنفيذ ومراقبة التقدم المحرز فى تحقيق النتائج.

وأجمع المتحدثون على أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية، حيث أن ضعف البنية التحتية يؤدى مشكلات مركبة منها ارتفاع تكلفة بعض الموارد الحيوية، وهو مما يؤدى إلى تضخم أسعار الغذاء والسكن، وتضاؤل فرص استثمار القطاع الخاص، خاصة فى دول افريقيا التى تعانى من تسارع النمو السكنى وندرة بعض الموارد الحيوية.

وفى الختام، أجمع المتحدثين على أن جميع مكونــات النظــام البيئــى الرقمــى مهمــة جــدًا بالنســبة للاقتصاديات الناميــة، وخصوصًا فى دول القارة الافريقية، وبالتالــى أهمية إدراك أن التحــول الرقمــى والتطبيقات التكنولوجية الناجــحة ستؤدى إلى أربــاح فى العديــد مــن القطاعــات الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاج.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.