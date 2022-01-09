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بشرط التصديق.. السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الفني بين مصر وألمانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 311 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2019 الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

مادة وحيدة: ووافق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2019 الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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