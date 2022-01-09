"افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة".. حيثيات شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية - أفراد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، برفض الطعن المقام من الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، في الدعوى التي حملت الرقم 52538.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، محمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أمين سر المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعيان يطلبان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، وحيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه، وأرجعته إلى أنهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة؛ لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام إلى جماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، تحت مسمى:المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة، أنهما استقويا بقوى خارجية، ونالا من قدر مصر وأساءا للمخابرات المصرية، ولما كانت قرينة الصحة هي الأصل في القرارات الإدارية؛ إذ يفترض في القرارات الإدارية، أنها صدرت صحيحة، ما لم يثبت العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها، في إصدار القرار المطعون فيه.

وأضافت المحكمة: كما أنهما لم يثبتا عكس ما ذكرته، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة المدعى عليها، وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 35 لسنة 1978؛ الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه، قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب إلغائه في الدعوى الماثلة، غير قائم على سند من أحكام القانون خليق بالرفض.