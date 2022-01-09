بعد رفع اسمها من الممنوعين.. إسراء عبدالفتاح تترك الخصومة في تظلمها على منعها من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بقبول ترك الخصومة المقدم من الصحفية إسراء عبدالفتاح في تظلمها على منعها من السفر.

وأثبت المحامي أحمد راغب، دفاع إسراء عبدالفتاح ترك الخصومة في الدعوى لانتفاء المصلحة بعد قرار قاضي التحقيقات برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وكان أحمد راغب، محامي الصحفية إسراء عبدالفتاح، قال إن قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي للمنظمات" رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر بعد قبول الطلب المقدم منه أواخر نوفمبر 2021.

وكتب "راغب" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: أصدر قاضي التحقيق خطابًا لمصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري 2021، برفع اسم موكلته من قوائم الممنوعين من السفر.

وأعلنت "عبدالفتاح" عبر صفحتها على فيسبوك سفرها إلى فرنسا، ومن المتوقع عدم قبول الدعوى بعد انتفاء المصلحة منها.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.

وأصدر قاضي التحقيق، بيانًا جاء فيه: "رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا".