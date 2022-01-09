ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة داخل شقة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال المباحث القاهرة، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص داخل شقة بالسلام.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت باختباء عنصر إجرامي "محكوم عليه بالسجن في قضايا متنوعة أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح ناري وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة"، بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة، عدد من الطلقة النارية لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر وقرر بصحة الأحكام الصادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.