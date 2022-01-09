قيمتها 8 مليون جنيه.. العثور على مخدرات داخل شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وكمية من مخدري "الحشيش – البودر" بحوزة شخصين داخل شقة بمدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.