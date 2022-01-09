الأمن العام: تنفيذ 48 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء جمال عبدالباري، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن في ضبط العديد من قضايا المخدرات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا استهداف المناطق التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

واستكمالاً لأعمال المكافحة قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء صلاح الشاهد بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة؛ أسفرت جهودها عن ضبط 51 قطعة سلاح ناري، و114 قضية مخدرات وتنفيذ 48106 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.