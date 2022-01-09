رفع آثار حادث الدائري الأوسطي لتسيير حركة المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

انتقل رجال المرور، وأوناش الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث طريق الدائري الأوسطي، عقب السيطرة على الحادث الذي أدى إلى اشتعال سيارة نقل محملة بمواد البناء ومصرع سائقها وإصابة آخر؛ لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

كانت غرفة العمليات بمرور القاهرة تلقت بلاغا صباح اليوم الأحد من الخدمات المعينة بوجود كثافات مرورية على طريق الدائري الأوسطي اتجاه 15 مايو صباح اليوم الأحد، بالانتقال تبين وجود حادث مروري، إثر انقلاب سيارة مقطورة "تريلا" محملة بمواد البناء، والتهام النيران للسيارة إثر انفجار "تنك" الوقود.

الجدير بالذكر طريق الدائري الأوسطي يشهد بشكل شبه يومي حوادث مروعة ليحصد معها أرواح الأبرياء وتخلف خسائر مادية كبيرة، كان آخرها الحادث المروع الذي وقع، الأربعاء الماضي أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، توفى فيه شخص وإصابة 8 آخرين.