أخبار مصر

الداخلية: ضبط 7691 شخصا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس () المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 7691 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7675 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 760 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 190 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا