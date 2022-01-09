الداخلية: ضبط 7691 شخصا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 7691 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7675 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 760 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 190 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.