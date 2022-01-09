"التنك انفجر من قوة الاصطدام".. مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري الأوسطي المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلن مصدر أمني، أن انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، تسبب في انفجار "تنك" البنزين الخاص بالسيارة.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم السبت، إن فور انقلاب السيارة النقل المُحملة بمواد البناء اصطدمت بالحاجز الخرساني وانفجر "تنك" البنزين في لحظتها واشتعلت السيارة وبداخلها السائق الذي لقي مصرعه وأصيب آخر إصابة خطيرة.

كانت غرفة العمليات بمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوجود كثافات مرورية على طريق الدائري الأوسطي اتجاه 15 مايو صباح اليوم الأحد، بالانتقال تبين وجود حادث مروري، إثر انقلاب سيارة مقطورة "تريلا" محملة بمواد البناء، والتهام النيران للسيارة إثر انفجار "تنك" الوقود.

على الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، والبحث عن وجود ضحايا من عدكه، كما تم الدفع برجال المرور وأوناش الإدارة لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر طريق الدائري الأوسطي يشهد بشكل شبه يومي حوادث مروعة ليحصد معها أرواح الأبرياء وتخلف خسائر مادية كبيرة، كان آخرها الحادث المروع الذي وقع، الأربعاء الماضي أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، توفى فيه شخص وإصابة 8 آخرين.