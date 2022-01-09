شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة 8 فى تصادم تريلا وميكروباص بطريق أسيوط الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 5 مواطنين من محافظة بنى سويف مصرعهم وأصيب 8 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان شهد طريق القاهرة أسيوط الغربى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 5 مواطنين من محافظة بنى سويف وهم مصطفى محمد نادى وأحمد محمد عرابى وعرفة عبد الحليم عبد العزيز وجمال محمد عبد الحكيم وعبده سالم محمد كما أصيب 8 مواطنين آخرين بالحادث.