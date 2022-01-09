شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض حصاد المشروعات االمنفذة بمدينة برج العرب الجديدة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 2021، والتي شملت مشروعات بقطاعات المرافق (مياه - صرف)، ومشروعات كهرباء وخدمات ومشروعات استثمارية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي الانتهاء من تنفيذها بقطاع المرافق خلال 2021، فتشمل مشروع المرافق الرئيسية للأحياء ( 5 ، 6 ، 8 )، والمتضمنة تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة بلغت حوالي 140 مليون جنيه بعد توقف المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات، وإعادة تأهيل محطتي الرفع ( أ ، ب ) بتكلفة 76 مليون جنيه، وتنفيذ المرافق الداخلية لمنطقة المحور المركزي الغربي بتكلفة 39.6 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال 2021، شملت أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتي رافع الصرف الصحي ( 2،1 ) بالحي الثامن بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع " النوادى " بتكلفة 7.13 مليون جنيه، وتوسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيه. وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن مشروعات قطاع الطرق شملت الانتهاء من مشروع تنفيذ المرحلة الثانية ( طبقة أساس + mco أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى ) للطرق الداخلية للقطع (7،5)بالحى السكنى الرابع بتكلفة 20 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الخدمات شملت إنشاء مدرسة تعليم أساسي سعة (33)فصلا بالحي السكنى الثاني بالمجتمع المحلى الثالث بتكلفة 27.6 مليون جنيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المشروعات التي تم طرحها وترسيتها وجارٍ البدء في تنفيذها، شملت 11 مشروعا بقيمة 100 مليون جنيه، مضيفاً أنه بالنسبة لموقف التخصيصات العقارية بالمدينة خلال 2021، شمل تخصيص 28 محلاً تجارياً بقيمة بيعية 30.8 مليون، و 12 قطعة أرض بنشاط صناعي وتخزين بمساحة 148.7 ألف م2 بقيمة بيعية 142.5 مليون، و 144 قطعة أرض مقابر بمساحة 5760م2 بقيمة بيعيه 6.3 مليون جنيه، و 8 قطع أراضٍ خدمية بمسطح إجمالي 17588م2 بقيمة بيعية 5.8 مليون جنيه.

ونوه رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن أنه في إطار جهود الجهاز لضبط المخالفات وإزالة العشوائيات بالمدينة، تم تنفيذ قرار سحب وغلق و15 قرار سحب واسترداد لمخالفات متنوعة، وكذا تنفيذ 43 قرار غلق وتشميع، بجانب شن العديد من حملات رفع وإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها داخل إقليم محافظة الاسكندرية، وتتمتع مدينة برج العرب الجديدة بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كممن الطريق الساحلي ولقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة ومجاورة لمطار برج العرب الدولي، وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.