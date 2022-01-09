انفجار سيارة مقطورة على الدائري الأوسطي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، أسفل نفق طريق الأوتوستراد؛ كثافات مرورية عالية إثر انفجار سيارة تريلا محملة بمواد بناء، عقب انقلابها.

تلقت غرفة العمليات بمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بوجود كثافات مرورية على طريق الدائري الأوسطي اتجاه 15 مايو، بالانتقال تبين وجود حادث مروري، إثر انقلاب سيارة مقطورة "تريلا" محملة بمواد البناء، والتهام النيران للسيارة إثر انفجار "تنك" الوقود.

على الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، والبحث عن وجود ضحايا من عدكه، كما تم الدفع برجال المرور وأوناش الإدارة لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

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