استضافة شرم الشيخ للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم غدا يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها استضافة شرم الشيخ للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فمن جانبها قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "أنظار العالم تتجه نحو "مدينة السلام ".

تتجه أنظار العالم في العاشر من يناير الجاري ، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسية: (السلام - التنمية - الإبداع)، ومن خلالها يجرى مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

من جانبها، رفعت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ؛ استعدادا لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم، وأكد المحافظ اللواء خالد فودة، أن المدينة جاهزة لاستقبال منتدى شباب العالم، وقاعة المؤتمرات مجهزة على أكمل وجه وأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن هناك متابعات شبه يومية لأعمال اللاند سكيب بالطريق الدائري الجديد أسفل كوبري مدخل شرم الشيخ / دهب علي الجانبين وأعمال الميادين الجديدة وأحواض الزهور، ونخيل الزينة؛ لتذليل العقبات وعرض ومناقشة الرؤى وتلافي أية ملاحظات.، مؤكدا أن أعمال التجميل وإنشاء أحواض الزهور التشجير والإنارة بحديقة وميدان الصداقة الدولية، وبوابة شرم الشيخ/ دهب، وميدان السلام وأيقونة السلام وطريق السلام والميادين بالمدينة تسير على قدم وساق، مثنيا علي الأعمال التي تجرى بالمدينة وموجها بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالنظافة والعلامات الإرشادية والمضيئة وأعمال النظافة ومشددا على ظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم.

فيما تناولت صحيفة الأهرام تحت عنوان " ١٠٠٠ محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بنهاية العام الجديد تنفيذ المبادرة الرئاسية.. وزيادة مراكز التحويل.. وإتاحة الخدمة لجميع المواطنين " تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة الوزارة خلال العام الحالى، لتدشين نحو ٤٠٠ محطة تموين سيارات جديدة للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك وفق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، التى تستهدف وصول عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى ألف محطة فى نهاية العام الحالى.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ«الأهرام»، إن عدد المحطات المستهدف تنفيذها خلال هذا العام تمثل نحو ٤٠٪ من حجم الخطة، ونحو ٦٦٫٧٪ من حجم عدد المحطات التى تم تدشينها منذ بداية النشاط، قبل ربع قرن، حتى نهاية ٢٠٢١.

وأكد أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يوميا بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، بهدف إتاحة الخدمة لجميع المواطنين من أصحاب المركبات على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن معدلات الإنجاز الحالية نجحت فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، التى تقدم خدمات متميزة للمواطنين، تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتزامن مع التوسع فى برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عبر زيادة مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول.

وأكد أنه تم إدخال نظام محطات التموين المتنقلة ، تيسيرا على المواطنين، حيث بدأ قطاع البترول، لأول مرة، التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط العام الماضى، ويجرى حاليا التوسع فى تقديم خدمات هذا النموذج من خلال الوجود فى مناطق حركة الجمهور، حيث تتميز بجاهزيتها لتموين السيارات، بطاقة تصل لنحو ٤٢ سيارة فى الساعة.

وأوضح وزير البترول أن الزيادة المطردة فى نشر مراكز التحويل أدت إلى زيادة متوسط حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلية بنحو ٢٫٤ مليون متر مكعب يوميا.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "أولوية قصوى لاعادة احياء القاهرة التاريخية".

أكد رئيس مجلس الـوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تحرص على تكثيف الاجـتـمـاعـات والـزيـارات الميدانية الخاصة باستكمال مشروع التطوير الحضاري المهم لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، انطلاقاً من اهتمام الدولة البالغ بتطوير المناطق التاريخية، وإعادة إظهار رونقها الحضاري وقيمتها التاريخية، لتغدو مقاصد سياحية متميزة تجذب اهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، أمس لتفقد عدد من مشروعات التطوير لإعـادة إحـيـاء الـقـاهـرة التاريخية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

واستهل رئيس الوزراء ومـرافـقـوه الجولة من المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث تفقد أعمال تطوير العمارات بالمنطقة، والتي شملت أعمال العزل، وبلاط الأسطح، وتطوير الواجهات وإعادة دهانها، وتركيب مشربيات خشبية وفق التصميم المعماري المعتمد، مع تركيب أحجار هاشمة على الطابق الأرضي بالكامل، وتغيير أبواب المحال التجارية، وإعادة دهان باب المدخل، وتمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير الواجهات لعدد 48 مبني، تم الانتهاء من 10 مبان منها، وشاهد رئيس الوزراء جانبا منها.

وتعرف مدبولي على موقف إزالة المباني الخربة بتلك المنطقة، وما يتم صرفه من تعويضات مالية، واستمع إلى شرح حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وأحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة، وكذا المباني ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المباني بالمنطقة، وتمت الإشارة إلى أنه تمت ازالة المخلفات للمباني الخربة.

وتابع رئيس الوزراء على الأرض مشروع إقامة فندق سیاحی ذی طابع تاریخی بموقع وكالة الشوربجي، يوفر تجرية مميزة للإقامة للراغبين في زيارة هذه المنطقة والتعرف على أسرار حضارتها، واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن الفندق المخطط إقامته ستطل واجهاته على كل من شارع المعز، ودرب المغاربة، وباب الفتوح، ويضم ٢٨ غرفة فندقية، كل غرفة بمساحة 35 م٢، و8 أجنحة فندقية.

وقالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "التعليم تشترط الاعتمادات المالية لتعيين المعلمين" إن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن الوزارة تنفذ أي مسابقة جديدة لتعيين المعلمين قبل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة والـدرجـات الوظيفية من وزارتي المالية والتخطيط، مشددًا على أنه حال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة سيتم البدء في الإعلان بشكل فـورى عـن شـروط الوظائف المتاحة ومتطلبات التعيين والاختبارات المقررة وفقا للتخصصات الأكثر طلبا بالمدارس، على أن يتم ذلك بشكل سنوى للقضاء على عجز المعلمين بشكل كامل؛ وبما يتلاءم مع خطة الوزارة بالنظام التعليمي الجديد .

وأضـاف، فـي تـصـريـحـات خـاصـة أن كل ما ينشر حول تنفيذ الوزارة مسابقة جديدة لتعيين المعلمين لسد العجز بالمدارس غير صحيح، لافتا إلى أن الوزارة قدمت تقريرا مفصلا لمجلس الوزراء ببيان العجز الكلي لمعلمي المدارس، خصوصا معلمي المواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكذلك فصول رياض الأطفال. وتابع المصدر أنه تم إبلاغ مجلس الوزراء بالعدد الشامل لعجز المعلمين والذي يبلغ نحو ٣٢٠ ألفا، وكذلك الإحصاء السنوي بعدد المعلمين المحالين للمعاش لضرورة توفير نفس العدد مرة أخرى سنويا.

كان الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس، لمتابعة الإجـراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بالمدارس، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والـدكـتـورة هـالـة السعيد، وزيـرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازی، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.