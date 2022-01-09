شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم بالطعون على المترشحين لرئاسة جامعة حلوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بشأن الترشح لرئاسة جامعة حلوان فتح باب التقدم بالطعون بداية من اليوم الأحد 9 يناير وحتى الاثنين 10 يناير.

وبحسب الجدول الزمنى من المقرر أن تجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير، وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وكان قد بدأ المجلس الأعلى للجامعات فى قبول واستلام أوراق المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان يوم السبت 1 يناير 2022.