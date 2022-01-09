شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل الجديد.. العامل مستقيل حال انقطاعه عن العمل دون مبرر 20 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 16 يناير الجاري، العامل مستقيلا حال تغيبه بدون مبرر مشروع عن عمله لأكثر من 20 يوم متقطعة.

ووفقا للمادة (143) من مشروع القانون، حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.