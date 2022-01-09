شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاق منتدى شباب العالم.. استقبال الوفود المشاركة بالابتسامة والبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، وقف الشباب المنظمين التابعين للمنتدى، فى استقبال الوفود المسافرة من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك لتسهيل إجراءات السفر، وسط حفاوة بالشباب المسافرين، بابتسامة رائعة، وفي مشهد رائع، مرتدين ملابس تحمل شعار منتدى شباب العالم.

وحرص الشباب المنظمون في مطار القاهرة الدولى، على تقديم كافة أنواع المساعدة والرد على جميع الاستفسارات، وسط اجراءات احترازية مكثفة، للوقاية من فيروس كورونا.

كما حرص المنظمون التابعون لمنتدى شباب العالم، داخل مطار القاهرة الدولى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتسهيل عملية إجراء ختبارات البي. سي.ار، وتوجيه الوفود والأفراد المشاركين في منتدى شباب العالم، إلى توجيه ضيوف المنتدى منذ دخول صالة السفر، للذهاب إلى مكان عمل الاختبارات واخذ المسحات، والتى لا تستغرق إلا ٥ دقائق فقط.

اما فى مطار شرم الشيخ، شكل شباب المنظمون، خلية نحل، لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، وتقديم كافة انواع المساعادات للضيوف، حيث يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى، جميع خطوط الطيران الدولية، القادمة من جميع دول العالم، للمشاركة في الحدث العالمى، منتدى شباب العالم 2022، وسط اجراءات احترازية كاملة.

وحرص الشباب المنظمون، على توجيه المشاركين والضيوف الاجانب، إلى الاماكن المخصصة لاجراء اختبارت فيروس كورونا، ثم توجيههم للاتوبيسات التى وفرها منتدى شباب العالم، للزوار، لتقلهم إلى الفنادق، وسط اجراءات احترازية مشددة.