شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول بحاسبات حلوان.. والتطعيم شرط الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى جامعة حلوان، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات اليوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى مطلع شهر فبراير المقبل.

واضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ"الخليج 365" أن التطيعم بلقاح فيروس كورونا شرط أساسى لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على الطلاب واعضاء هيئة التدريس والمراقبين.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاطصناعى بجامعة حلوان، إن تم توزيع الامتحانات على فترات وذلك لتجنب الزحام ، وضمان تعقيم وتطهير القاعات ما بين فترات دخول الطلاب .