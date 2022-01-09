كواليس اعتداء طبيب على مريض بالخرطوم بالطالبية.. ومصادر: "المركز متشمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر خلاله طبيب يعتدي بخرطوم على مريض داخل منشأة علاجية بمحافظة الجيزة.

قالت المصادر إن الواقعة قديمة دارت أحداثها داخل مركز بيت الصحة بمنطقة الطالبية غرب المحافظة، لافتة إلى عدوم وجود محضر رسمي "شكوى".

المصادر كشفت عن مفاجأة بالإشارة إلى صدور قرارات بغلق وتشميع المركز على فترات متقاربة آخرها بتاريخ 6 يناير الجاري، مؤكدة أن "المركز متشمع دلوقتي".

وعن الإجراءات المقرر اتخاذها لاسيما مع انتشار المقطع عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المرئية أوضحت المصادر أن الأمر متروك لمديرية الصحة التي يتبعها المركز خاصة مع عدم وجود محضر.