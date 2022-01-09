"توعية نيابية".. برلمانية تصطحب طلابها المتفوقين إلى أروقة النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار حرصها على توعية الطلاب بالعمل النيابي، تصطحب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الدكتورة جيهان البيومي طلابها من أبناء كلية الآداب جامعة حلوان إلى مقر مجلس النواب.

وتنظم البيومي، جولات للطلاب داخل مجلس النواب كنوع من المكافأة على تفوقهم، حيث تختار الطلاب المتفوقين فقط لديها في قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة حلوان.

وقالت البيومي في تصريح لموقع "الخليج 365"، إنها في المقام الأول تدرس في قسم الجغرافيا جامعة حلوان ومن خلال الحديث مع الطلاب ووجدت لديهم رغبة في الحضور إلى مجلس النواب للاطلاع على ما يتم داخله.

وأشارت إلى أنها تقوم كل فترة بدعوة عدد محدود للغاية لا يتعدى 3 طلاب ويتم اختيارهم عبر تفوقهم في المواد الدراسية، مشددة على أهمية مثل هذه الزيارات لطلاب الجامعات والمدارس نظرا لمعرفة دور مجلس النواب والشيوخ في الحياة النيابية.

وأضافت أن المجلس في الفصل التشريعي الأول كان حريصا على تحقيق هذا التواصل مع طلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى أن انتشار فيروس كورونا ربما يكون وراء سبب عدم استئناف مثل هذه الزيارة.

وأكدت النائبة البيومي أن مثل هذه الزيارات مهمة جدا للطلاب حتى يكون على خلفية بمؤسسات دولتهم الوطنية، معربة عن سعادتها حينما تجد الطلاب أكثر حرصا منها في الحضور إلى مقر مجلس النواب.

وشددت على ضرورة تدريس المواد النيابية في مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي ليكون الطلاب على توعية كافية بأهمية العمل النيابي والمساهمة البناءة في بناء دولته.​