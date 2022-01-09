شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام الدول ترفرف على الشباب.. سهرة حضارية فوق جبال شرم الشيخ (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعلام تعانق الأجساد، كل شاب يحمل خلف ظهره علما لبلد آخر، بالطبع يتبادل الجميع التساؤلات عن أي علم يرتدي وأين تقع وما ثقافتهم وهكذا إلى أن يتعرف كل المشاركين على جميع الدول.. الألوان الزاهية تخطف الأبصار... هنا كل العالم اجتمع على أرض مصر في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

سهرة رائعة لعدد من شباب الدول المختلفة أعلى قمة أحد الجبال في مدينة شرم الشيخ، على هامش فعاليات منتدى الشباب.

"أجمل شيء في مصر أنها قادرة على احتضان مختلف الثقافات.. لدي كثير من الأصدقاء المصريين وعرفت الكثير عن هذا البلد".. كلمات قالها الشاب الإسباني انريكي ليعبر عن فرحته بالمشاركة في منتدى شباب العالم.

يقول الشاب الإسباني: إنه يشارك في منتدى الشباب للمرة الأولى.. وهذه فرصة عظيمة للمعرفة أكثر عن مصر وثقافتها وأمور كثيرة أخرى، لكن ما يهم هو تبادل الخبرات بين الشباب".

تحدث انريكي بشغف عن حفاوة المصريين في الاستقبال وكرم الضيافة ومحمد صلاح، قبل أن يؤكد على أهمية إقامة منتدى شباب العالم كل عام.

بينما على مقربة من الحشد الشبابي المنتظر التحرك إلى مكان السهرة يقف الشاب الجزائري هشام ضيف الله متلحفا بعلم مصر.

يقول هشام مازحا "ليس مهما كرة القدم صحيح أننا أخذنا منكم كأس العرب لكن نحن نعشق مصر، إنه شعب طيب للغاية، وفرصة حضور منتدى شباب العالم عظيمة بكل المقاييس".

ويضيف "نتمنى مزيدا من الوحدة العربية، وأن تتعافى الدول المقسم نتيجة الحروب والإرهاب.. وهذه رسالة سلام للعالم من شرم الشيخ".

كل تلك المشاهد من تبادل الثقافات والنقاشات بين شباب الدول هو أحد أهم الأهداف من إقامة منتدى العالم.