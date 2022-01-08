​الزراعة تنشر خطة مجابهة الأمراض في شهر طوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة، من طقس أول أسبوع في شهر طوبة الذي يبدأ غدًا الأحد، مطالبًا المزارعين بتوخي الحذر خصوصًا مع هطول الأمطار التي تكون عاملًا مساعدًا على انتشار الأمراض التي تصيب مختلف المحاصيل.

وقال أبو المعاطي لـ"الخليج 365"، إن الشبورة المائية تكون عاملًا مساعدًا على ارتفاع الرطوبة في التربة؛ والتي قد تتسبب في انتشار الفطريات والحشرات.

ونصح رئيس قسم الأرصاد الجوية، بالاستعانة بالمركبات النحاسية مثل كبريت زراعي أو الكبريت الميكروني، محذرًا من الإصابة بأمراض لفحة البطاطس أو الطماطم، أو أعفان ثمار الفرولة.

ولفت أبو المعاطي، إلي ضرورة عدم الإسراف في الري بالأراضي القديمة، بينما الأراضي الصحراوية لا توجد مشكلة حيث الري بالتنقيط يحتاج إلى رية آخر النهار وأخرى في الصباح الباكر.

وأشار إلى ضرورة المجابهة للحد من الإصابة، حيث تقل عملية البناء الضوئي للنباتات في هذا الوقت من السنة، مطالبًا المزارعين بمتابعة المستجدات وتنفيذ الإرشادات التي تصدرها وزارة الزراعة.​