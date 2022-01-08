سيول وصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 9 يناير إلى الجمعة 19 يناير، حيث يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد:

نشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر (شرم الشيخ الغردقة دهب - کترین۔ قد تكون رعدية أحيانا رأس غارب ) على فترات متقطعة والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض من مرتفعات جنوب سيناء.

كما يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة،

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من الأربعاء 12 يناير إلى الجمعة 19 يناير: نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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