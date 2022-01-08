شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نبيلة مكرم: المصريون بالخارج كان لهم دور بارز فى دعم حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إنها كانت سعيدة للمشاركة في أول ورشة عمل في منتدى شباب العالم قبل انطلاقه والتي تناولت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أن تلك الورشة كانت هامة، من أجل شرح جهود المبادرة في محافظات مصر قبل انطلاق فعاليات المنتدى.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الورشة كانت فرصة لشرح جهود وزارة الهجرة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، وكان لابد من إبراز دور شباب مؤسسة حياة كريمة وعندما أطلق الرئيس تلك المبادرة ورغم كل ما حدث من جائحة كورونا والتحديات، الكل توقع أن المبادرات ستتأجل، إلا أن العكس هو الذي حدث".

وقالت: "دوري في هذه الورشة كان حول دور المصريين بالخارج ودورهم بدعم ما تقوم بها القيادة السياسية من جهود على أرض الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، وكان لدينا العديد من المحاور للدعم، أولهم الدعم المعنوي والترويجي لمواجهة الكثير من الأخبار السلبية والمضللة عن جهود الدولة، والقوى الناعمة المصرية في الخارج قامت بدور هام في هذا الأمر".

وتابعت: "المحور الثاني هو المحور المادي، مثل فعاليات هذه المبادرة، حيث تم العمل مع المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع وزيرة التخطيط، وتم عمل جلسة ساعتين، ودعم المصريون في الخارج خلال الساعتين بـ 5 مليون جنيه المبادرة، واليوم شاركوا معنا وتحدثوا عن الجهود وإيمانهم بما تقوم به القيادة السياسية في هذا المبادرة".

وقالت: "الدكتور رفعت من الكويت اختار قريتين من الفيوم لبناء قريتين نموذجيتين، وأخيرا تعاون الوزارة في بروتوكول مع أسقفية الخدمات لدعم هذه المبادرة، وكنت سعيد بممثلي وزارتي التضامن والتخطيط والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وخلال الجلسة رأيت في أعين المشاركين إعجابهم بسيمفونية وتناغم جهات الدولة في تلك المبادرة".