80 ألف طن مخلفات.. كيف تسبب مواطن في إحالة رئيس مدينة الخانكة للتحقيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، منطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة لمتابعة أعمال إزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم الموجودة بالقرب من محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وشارك في الجولة الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وجاءت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعد تلقي وزارة التنمية المحلية شكوى من أحد المواطنين عن وجود تجمعات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم أمام محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

واستجاب اللواء محمود شعراوي للشكوى وتوجه إلى موقعها يرافقه محافظ القليوبية لمتابعة الموقف على الطبيعة حيث تبين وجود أكثر من 80 ألف طن تراكمات من القمامة ومخلفات الهدم والبناء، وقد وجه وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، بالتواصل مع الهيئة العربية للتصنيع لمساعدة ودعم المحافظة في سرعة رفع وإزالة التراكمات الموجودة.

وقرر وزير التنمية المحلية إحالة رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق بسبب تدني مستوى النظافة بالمدينة ووجود تراكمات كميات كبيرة من القمامة والمخلفات في عدة مناطق وزيادة شكاوى المواطنين والسماح للسيارات بإلقاء المخلفات مما يتسبب في وجود مقالب عشوائية جديدة للمخلفات.

كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام المحافظة بالتنسيق مع جهة الولاية صاحبة الأرض في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي وتسليم الارض والشارع لجهة الولاية للحفاظ عليها وعدم السماح بإلقاء مخلفات بها مرة أخرى بعد رفع وإزالة المخلفات والقمامة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لتركيب كاميرات مراقبة لضبط أي سيارة تلقي مخلفات هدم وبناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك عمل رفع مساحي لقطعة أرض خلف محطة الجبل الأصفر بجوار مجمع مدارس المناهل وتحديد جهة الولاية المالكة للأرض والتأكد مما إذا كانت الأرض تتبع المحافظة أو محطة الجبل الأصفر واستغلال تلك الأرض وعمل سور شجري عليها.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الحكومة تسعى إلى النهوض بمستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية والعمل على حل مشكلات المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان على ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات جديدة.

وقال محافظ القليوبية إنه إصدار توجيهات إلى العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة للعمل على سرعة رفع تلك التراكمات وتم الاستعانة بحوالي 15 سيارة قلاب سعة 50 طنا و20 طنا و5 لوادر وتم البدء في رفع 7 آلاف طن وجار استكمال رفع باقي المخلفات والقمامة.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة وذلك من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم على تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مشيرا إلى ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس.

وفي السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية مع عدد من عمال شركة انفيروماستر بمنطقة مدينة السلام حيث تابع الوزير سير العمل خاصة وأن الشركة تتولى أعمال النظافة وجمع المخلفات بأحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة.

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