شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "الهضبة العليا – مساكن الزلزال – اب تاون كايرو -الأسمرات )، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الأحد الموافق 9- 1-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10 – 1 – 2022، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبرى إعمار مع محور الشهيد .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .