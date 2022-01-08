ضبط موظف استغل موقعه الوظيفي ومكن شخص من بناء عقار مخالف بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف والإضرار بالمال العام.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم قيامه بإتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال والتي تجاوزت (مليون جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ