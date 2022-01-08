الداخلية X أسبوع.. ضبط 283 قضية آثار و362 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها على 61 متهمًا، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 47 قطعة).

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تم ضبط 362 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – السويس – المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – بورسعيد – الشرقية – جنوب سيناء – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – الأقصر – قنا – مطروح – البحيرة – الإسماعيلية - الفيوم) ، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل – مخدرات – سلاح – سرقة)

كما أثمرت الجهود عن ضبط 283 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.