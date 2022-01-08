تأجيل استئناف دجال فيصل على حكم حبسه لـ22 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل استئناف المتهم أيمن أبو سريع، المعروف إعلاميا بـ"دجال فيصل"، على حكم حبسه سنة، لجلسة 22 يناير؛ للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شعبان نصر، وعضوية المستشارين كريم طارق، وتاج الدين محمد بسيوني.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي – هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامي، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.