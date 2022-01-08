الداخلية: سقوط 14 تشكيلاً عصابيًا ارتكبوا 85 حادث سرقة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 14 تشكيل عصابي، ضموا 40 متهمًا، ارتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة، وضبط 11 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

كما تم كشف غموض 46 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 66 متهماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.