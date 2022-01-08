شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس بكافة الأنحاء..الصغرى تنخفض لـ8 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 8 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات