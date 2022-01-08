شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف التعويضات لأصحاب المباني الخربة المقرر إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقد خلالها عدداً من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضارى المهم، انطلاقاً من اهتمام الدولة البالغ بتطوير المناطق التاريخية، وإعادة إظهار رونقها الحضارى وقيمتها التاريخية، لتغدو مقاصد سياحية متميزة تجذب اهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة من المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث تفقد أعمال تطوير العمارات بالمنطقة، والتى شملت أعمال العزل، وبلاط الأسطح، وتطوير الواجهات وإعادة دهانها، وتركيب مشربيات خشبية وفق التصميم المعمارى المعتمد، مع تركيب أحجار هاشمة على الطابق الأرضى بالكامل، وتغيير أبواب المحال التجارية، وإعادة دهان باب المدخل. وتمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير الواجهات لعدد 48 مبنى، تم الانتهاء من 10 مبان منها، وشاهد رئيس الوزراء جانباً منها.

كما تعرف مدبولى على موقف إزالة المبانى الخربة بتلك المنطقة، وما يتم صرفه من تعويضات مالية، واستمع إلى شرح حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة واحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المبانى التراثية المسجلة، وكذا المبانى ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المبانى بالمنطقة، وتمت الإشارة إلى أنه تم ازالة المخلفات للمبانى الخربة.

كما تابع رئيس الوزراء على الأرض مشروع إقامة فندق سياحى ذى طابع تاريخى بموقع وكالة الشوربجي، يوفر تجرية مميزة للإقامة للراغبين فى زيارة هذه المنطقة والتعرف على أسرار حضارتها، واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن الفندق المخطط اقامته ستطل واجهاته على كل من شارع المعز، ودرب المغاربة، وباب الفتوح، ويضم 28 غرفة فندقية، كل غرفة بمساحة 35 م2، و 8 أجنحة فندقية، بمساحة 51 م2 لكل جناح، و جناحين بمساحة كل جناح 81.5 م2.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب المبانى الخربة التى سيتم ازالتها، واستكمال ترميم كافة المبانى ذات الطابع الأثرى والتاريخى بالمنطقة، مع الاستمرار فى توحيد الواجهات فى شارع المعز لإضفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثرى المميز، كما وجه بتغطية الشوارع الجانبية بحجر البازلت، وسرعة تشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة هذه المنطقة للحفاظ عليها.