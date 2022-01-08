شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بعثة المنتخب تغادر إلى الكاميرون للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها، مغادرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، في طريقها إلى الكاميرون لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.





رئيس الوزراء يتفقد مناطق القاهرة التاريخية وبطن البقرة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وأعضاء الصندوق مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.





منتدى شباب العالم يعلن معايير اختيار الشباب المشاركين فى النسخة الرابعة.. صور

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.





بعثة المنتخب تغادر مطار القاهرة إلى الكاميرون للمشاركة فى أمم أفريقيا

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في طريقها إلى الكاميرون لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.





بالإنفوجراف.. حصاد قطاع الأوقاف لعام 2021

في مختلف الاتجاهات والمحاور تتسارع خطى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بقطاع الأوقاف في إطار مسؤولياته الدينية والدعوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية وعمارة المساجد، وهي المسؤوليات التي تدعم فلسفة الدولة الشاملة في إعادة بناء الإنسان المصري على الأصعدة كافة، وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين وإطلاق العمل الدعوي في الفضاء الإلكتروني، هذا إلى جانب الحرص على أعمال البر وخدمة المجتمع سواء داخلياً أو خارجياً وتوفير كل سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وأيضاً للطلبة الوافدين، بما ينعكس ثماره على خلق حالة من الوعي والتعاون والتكاتف داخل المجتمع.





اللجنة الطبية والاستغاثات: الكشف على 44 ألف حالة خلال تنفيذ القوافل الطبية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.





نيابة كفر الزيات بالغربية تتخذ إجراءات جديدة بشأن واقعة الطالبة بسنت خالد

قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، تجديد حبس كل من "إبراهيم ي"، عبدالحميد هـ " المتهمين في واقعة الفتاة بسنت 15 يوما، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.





الاستغاثات الطبية بالوزراء: توفير أدوية لـ850 استغاثة رصدت عبر مواقع التواصل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.





الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء: الاستجابة لـ7051 حالة خلال 2021

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.





وصول الوفود المشاركة فى منتدى شباب العالم لمطار شرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى أمس الجمعة إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.





مد خطوط وتدعيم شبكات المياه بقرى حياة كريمة فى البحيرة بتكلفة 770 مليون جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تولت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذها خلال عام 2021، والتي شملت كافة مجالات العمل تماشياً مع مبادئ التنمية المستدامة ومحاور رؤية مصر 2030.





الصحة: 16 وفاة و18 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمدينة الطور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".





التعليم: بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام 15 يناير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام تبدأ 15 يناير الجارى للأول الثانوى و16 للصف الثانى الثانوى العام بواقع يومين لكل صف دراسى، على أن تعقد الاختبار ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.





اليوم.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالابتدائى والإعدادى الأزهرى

يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الازهرى اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ اليوم السبت 8 يناير بمادتى القرآن الكريم والدراسات الاسلامية للصف الرابع،ومادة القران الكريم للصف الخامس.





المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.