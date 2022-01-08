القوات المسلحة تنظم احتفالية تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة احتفالية تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، من خلال إتباع أنسب الطرق فى تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم فى تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية .

من جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إستمرار التعاون المثمر والبناء مع المراكز الطبية والتعليمية داخل القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة .

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادة إعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لكلية الطب بالقوات المسلحة .

يأتى ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية .