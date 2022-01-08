شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 550 طن تراكمات ومخلفات صلبة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من رفع 550 طن تراكمات ومخلفات صلبة ورتش بقرى سقيل والكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المخلفات التى تم رفعها تراكمت على مدار سنوات وتم تكثيف المجهودات لرفعها بالكامل وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والرتش المتراكمة لما تعكسه من مظهر غير حضارى وللارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الشكل العام للطرق .

وشملت المخلفات التى تم رفع أكثر من(200 طن) تراكمات الأتربة والمواد الصلبة من أمام منطقة الكهرباء بقرية سقيل بكورنيش النيل بالوحدة المحلية بقرية برطس، بالإضافة الى رفع 350 طن مخلفات بقرى الكوم الأحمر وبشتيل والبراجيل .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع المخلفات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، ومتابعة أداء شركات الجمع السكنى ميدانياً لتقييم أدائها بشكل دورى وفسخ التعاقد مع غير الملتزمين .

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور إدارات الرصد والمتابعة فى الإبلاغ عن أى مخالفات متراكمة لسرعة التعامل معها مع ضرورة تواجد نوبتجيات بالفترات المسائية لضمان عدم تأثر مستوى النظافة .