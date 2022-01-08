شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 35 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلي 7000 ريال، ومزايا أخرى.

وقالت وزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و5 مشرفين مبيعات ( تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الإنترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن راتب المسوقين 4000 إلي 4500 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة، أما راتب المشرفين 5500 إلي 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلي سيارة من الشركة ، فضلا عن عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية، والعمر من 21 إلي 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلي 40 سنة للمشرف، المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] .