نقيب الفلاحين: برودة الجو تسهم في زيادة إنتاجية الأقماح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن برودة الطقس لا تؤثر سلبيًّا على الأقماح في بداية نموها؛ بل تسهم في زيادة تفريع القمح، وبالتالي زيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة من الأقماح هذا الموسم أكثر من 3.5 مليون فدان، ويتوقع إنتاجية تزيد على 9 ملايين طن.

وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم السبت، أن مشكلة الأقماح تكمن في إصابتها بالصدأ الذي يسهم في خفض الإنتاجية، ويبدأ ظهور الصدأ عادة في مصر بعد منتصف شهر يناير، مطالبًا مزارعي الأقماح بالمتابعة الدقيقة لمزروعاتهم خلال الأيام القادمة، لاكتشاف أية إصابة بالصدأ مبكرًا قبل أن تتزايد الإصابة ويصعب معالجتها.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أننا نستهلك 21 مليون طن تقريبًا كل عام من الأقماح؛ نستورد منها نحو 12 مليون طن سنويًّا؛ أغلبها من روسيا وأوكرانيا وبعض الكميات من فرنسا ورومانيا، ويتوقع زيادة استيراد الأقماح خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أبوصدام أن زيادة إنتاج الأقماح تتطلب زيادة الإرشاد الزراعي بهذا المحصول المهم، من حيث أنواع التقاوي والوقت المناسب للزراعة لكل محافظة والكميات المطلوبة للتسميد والمبيدات اللازمة للقضاء على أمراضه وإزالة الحشائش الضارة وتوفير الأسمدة المناسبة بأسعار معقولة، وتوفير المبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة وتوفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة لزراعة وحصاد الأقماح لتوفير الهدر المتوقع سنويًّا نتيحة استخدام الآلات والمعدات القديمة.

وتابع أبوصدام: يأتي ذلك مع زيادة سعر إردب القمح سنويًّا بالتماشي مع زيادة أسعار المستلزمات الزراعية وإعلانه من قِبل الزراعة، كما حدث هذا الموسم تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح وتغيير نظم الزراعة والري للأحدث؛ لزيادة الإنتاجية، وإعادة النظر في دعم الخبز وتحويل الدعم من عيني إلى نقدي للتقليل من استهلاك الأقماح.

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