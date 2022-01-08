تغريم 7 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 933 نَرْجيلة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية على جهودها؛ حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 7190 شخص لعدم ارتداءهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7167 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 723 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 167 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 933 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.