ضبط عنصر إجرامي بحوزته 200 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.