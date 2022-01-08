الأمن يُلبي استغاثة مسنة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لمسنة وتوجهت لمنزلها وتقدم المساعدة والرعاية اللازمة لها بدائرة قسم شرطة الزهور.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد باستغاثة "مواطنة "مسنة"، تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد،" التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

وتم الانتقال لمحل البلاغ، وتم مساعدتها وتقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر، بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والانساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.