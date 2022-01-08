شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة كفر الزيات بالغربية تتخذ إجراءات جديدة بشأن واقعة الطالبة بسنت خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، تجديد حبس كل من "إبراهيم ي"، عبدالحميد هـ " المتهمين في واقعة الفتاة بسنت 15 يوما، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين ، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وافشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة .

وكانت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد قامت بالتحقيق مع المتهمين الرئيسيين في واقعة الفتاة بسنت بعد تقدم والدها خالد شلبي ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة وتقديمه لصور وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قاما المتهمان بتداوله لابنته مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لانهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة عليها .