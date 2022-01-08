شكرا لقرائتكم خبر عن الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء: الاستجابة لـ7051 حالة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في التعامل مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشدداً على أهمية استمرار تلك الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضي لنحو 7051 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر عام 2021 شملت صدور 1748 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 2526 عملية جراحية، وإصدار 152 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال العام الماضي تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 710 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 850 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 451 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن عام 2021 شهد تنفيذ عدد كبير من القوافل الطبية التي أطلقتها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وساهمت في تغطية معظم محافظات الجمهورية، والوصول بالرعاية الطبية اللازمة لعدد كبير من الحالات، بلغ نحو 44 ألف حالة.