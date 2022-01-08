شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن أسماء 13 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان وضمت القائمة 13 مرشحا وهم :- 1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان 2- الدكتور سعد السيد سعد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان 4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان 5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان 6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان 7- الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ فلسفة سياسية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة حلوان 8- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان 9- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان 10- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان 11- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان 12- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 13- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان