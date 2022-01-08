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شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن أسماء 13 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان
2- الدكتور سعد السيد سعد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان
4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان
5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
7- الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ فلسفة سياسية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة حلوان
8- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
9- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
10- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان
11- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان
12- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
13- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان