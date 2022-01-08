الطقس.. الأرصاد تكشف سبب ظاهرة الضباب والشبورة الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل ظاهرة المرتفع الجوي، موضحة أن المرتفع دائما ما يرتبط بالاستقرار في الأحوال الجوية حيث لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إن المرتفع الجوي يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التي يمكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، متابعة: هذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوي ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح.

وأشارت الهيئة إلى أن المرتفع الجوي يعمل أيضا كمظلة ليضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

ما هو المرتفع الجوي؟

- هو جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أعلى من ضغط الهواء في الأماكن المحيطة به، وأيضا هو منطقة مغلقة بخطوط الضغط المتساوية تكون أكبر قيم للضغط بداخلها وتقل كلما ابتعدنا عن المركز.

- يكون اتجاه الرياح فيه مع عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

- الطقس المصاحب للمرتفع الجوي يكون صافيا وقلما نجد بعض السحب التي لا يصاحبها سقوط أمطار وتنقشع مع شروق الشمس.